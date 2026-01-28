RFV Chiarugi: "Speriamo che per il Napoli stasera sia una partita stancante"

Luciano Chiarugi, ex allenatore e calciatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della partita di sabato contro il Napoli e degli errori di Comuzzo: "Speriamo che per il Napoli stasera sia una partita molto stancante. La squadra di Conte ha molti calciatori infortunati e per noi può essere una partita molto importante. Sarebbe meglio che stasera il Napoli vinca, così arriva meno arrabbiato contro la Fiorentina. È importante che sia un partita dove i Napoli spenda tante energie. Auguriamoci che la Fiorentina rientri in quella consapevolezza di fare un po' di punti".

Cosa pensa di Comuzzo?

"È sempre un ragazzo che sta crescendo. Da tifosi fa rabbia vedere gli errori dei calciatori. È chiaro che in questo momento si criticano gli errori, ma sono tutte cose che speriamo possono portare a un miglioramento della squadra".

Che sensazioni le hanno dato i nuovi acquisti?

"Brescianini ieri non mi è piaciuto nel primo tempo ma si è ripreso bene nel secondo tempo. Fabbian, dopo l'esordio difficile, ha fatto l'assist per Piccoli anche se poi è sparito. È comprensibile che in questo momento siano un po' in difficoltà. Ho una grande stima di entrambi. Credo che Brescianini sia un ottimo calciatore, ma dobbiamo credere in entrambi. Questi nuovi acquisti potranno dare qualcosa di più".

