Fiorentina, Parisi torna in gruppo: le immagini della seduta odierna

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:57Primo Piano
di Redazione FV

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Como di Cesc Fabregas in Coppa Italia con il risultato di 1-3, maturato nei minuti di recupero con la rete decisiva di Morata, che ha definitivamente messo fine alle speranze di permanenza viola nella competizione, la Fiorentina torna ad allenarsi in vista della partita del Maradona contro Napoli. Tra le note positive della sessione di allenamento c'è il ritorno in gruppo di Fabiano Parisi, rientro che era stato preannuanciato ieri da Vanoli.

Ecco le immagini dal Viola Park: 