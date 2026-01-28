Calamai: "Paratici, servono i tuoi colpi di genio: per ora solo giocatori normali"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina: "Non mi strappo i capelli per l'eliminazione dalla Coppa Italia, la Fiorentina ha ben altri problemi e se dobbiamo cercare delle divagazioni dal tema salvezza direi che la Conference può bastare. Però, anche la partita di Coppa Italia contro il Como ha dimostrato la fragilità di questa squadra e quanto sia indispensabile intervenire per rinforzarla. Io ora aspetto Fabio Paratici, i suoi colpi di genio perché è uno dei più bravi dirigenti italiani ma anche europei.

Il mercato fatto fino a oggi, con soldi spesi in anticipo per Brescianini e Fabbian e l'arrivo di due giocatori normali come Brescianini e Solomon non è roba da Paratici, è roba da qualsiasi banale direttore sportivo. Paratici faccia Paratici: deve portare un grande difensore centrale e un grande incontrista. Lui deve salvarci".