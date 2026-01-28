RFV Arquilla rivela: "La Fiorentina voleva Rayan Vitor, ma costava troppo"

L'intermediario di mercato, Angelo Arquilla, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" parlando degli acquisti completati e in corso della Fiorentina: "Solomon è un buon giocatore, lo avevo notato anche in Nazionale, per quanto riguarda il resto dei buoni acquisti, ma niente di eccezionale. Speriamo inizi a fare buoni risultati perché la classifica non è delle migliori



Cosa pensa di Disasi?

"In Inghilterra ci sono sempre buoni giocatori, ma non credo che cambi tanto, a meno che non sia un grande giocatore. Io punterei più su un calciatore di qualità a centrocampo. Harrison invece non lo conoscevo. Speriamo che Kean possa tornare al gol e a giocare. Per vincere le partite contro le dirette concorrenti è importante segnare e uno tra Piccoli e Kean deve riprendersi".

Secondo lei serve un calciatore in attacco?

"Sicuramente. Serve un attaccante come Djuric in attesa che rientrino le punte. Baschirotto poteva essere un difensore ottimo per la situazione. In queste settimane la Fiorentina voleva l'attaccante del Vasco da Gama, Rayan Vitor, classe 2006 che in questa stagione ha segnato 24 reti, ma il prezzo richiesto era troppo alto e adesso è stato acquistato del Bournemouth".

