Dal Viola Park: Mandragora, Dodo e Piccoli a parte. Lavoro personalizzato per Kean
È una giornata interlocutoria quella che è andata in scena oggi al Viola Park per la Fiorentina, con il consueto lavoro di scarico svolto dalla squadra all'indomani della sconfitta di ieri sera al Franchi in Coppa Italia contro il Como. Tra le fila dei viola sono da monitorare le situazioni di alcuni calciatori, alle prese con problematiche fisiche. Dodo e Mandragora, assenti ieri dal match, si sono infatti allenati a parte oggi, al pari di Roberto Piccoli, uscito nel secondo tempo contro il Como per un risentimento all'adduttore della coscia destra.
Nessuno dei tre viola al momento però desta preoccupazioni, con i primi due che potrebbero rientrare già con il Napoli. Prosegue invece il lavoro personalizzato di Moise Kean che sta cercando di recuperare dal problema alla caviglia che si trascina dietro da settimane e che verrà valutato giorno per giorno.
