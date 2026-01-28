RFV Fantini: "Le scelte iniziali di Vanoli hanno dato poco peso alla Coppa Italia"

Enrico Fantini, ex calciatore viola, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni: "Penso che il primo tempo di ieri non sia da buttare, poi il Como ha alzato i ritmi. A me è sembrata la partita del giovedì dove Vanoli ha voluto provare i giovani e i nuovi acquisti. Mi è sembrato un esperimento per il futuro. La Coppa Italia è stata vista come uno strumento per trovare risorse per la lotta salvezza.

Sui nuovi acquisti: "Sono appena arrivati e voglio trovargli una giustificazione. Io non voglio puntare il dito contro nessuno ma le scelte iniziali di Vanoli hanno dato la sensazione di una squadra che ci teneva poco alla Coppa. Ranieri per dire lo ha fatto giocare perché era da tempo che non giocava, ha fatto anche un buon primo tempo con Comuzzo. Io ripeto l'ho vista così, una gara per cercare nuove certezze in vista del campionato".

Piccoli titolare un'errore?: "L'unica cosa che Vanoli non ha cambiato è lo schema iniziale che prevedeva una sola punta e attualmente tra i viola l'unico giocatore in rosa a poter fare quel ruolo è proprio Piccoli. Poteva essere una cosa giusta farlo riposare anche se era l'unica soluzione per mantenere il 4-3-3, modulo su cui ho dubbi per consistenza e perché non mette giocatori come Gudmundsson e Fazzini a loro agio spostandoli troppo laterali. Brescianini e Fabbian, due nuovi acquisti giocavano entrambi in un centrocampo a due più un trequartista, questo forse potrebbe essere il modulo più giusto, una sorta di 4-2-3-1".

