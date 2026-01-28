Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10:00, spazio a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Andrea Bevilacqua con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Scanner", la trasmissione a cura di Giulio e Anna Dini, e dalle 20:00 alle 21:00 ci sarà il "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!