CAPOZUCCA A RFV, Viola? Grandi meriti a Pradè

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Stefano Capozucca, ex dirigente tra le altre anche di Genoa e Ternana, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla stagione della Fiorentina: "Sinceramente non mi aspettavo questa partenza. Palladino ha avuto una guida importante a Monza, avere alle spalle un professionista come Galliani aiuta molto. Poi a Firenze ha un altro grande professionista come Daniele Pradè e si sta trovando bene".

Lei che lo conosce bene, che ne pensa del lavoro di Daniele Pradè?

"Daniele ha esperienza e soprattutto una grande qualità che è l'equilibrio. Sono felice per lui, che si è preso i giusti meriti per quanto ha fatto. Ha lavorato alla grande insieme a Palladino e penso che abbia già parlato con lui in vista del mercato di gennaio".

Cosa dovrebbe fare la Fiorentina a gennaio per puntare concretamente alla Champions?

"Io continuo a battere su quel chiodo: Pradè e Palladino non devono farsi travolgere dai risultati ma analizzare la situazione per intervenire in maniera mirata. Arrivare in Champions sarebbe un traguardo incredibile. Tutto è ancora possibile e conterà il campo, perché la Roma, una squadra molto forte, è in fondo alla classifica. Mai dire mai".

E del Como, prossimo avversario dei viola, che ne pensa?

"Il Como l'ho visto qui a Genova contro il Genoa, qualche giorno fa. Mi ha fatto una grande impressione: è una squadra che fa un bel calcio e non è una partita da prendere sotto gamba. Sicuramente il Como giocherà per vincere e questo può essere un vantaggio per la Fiorentina".