Calamai: "Vanoli merita un applauso a prescindere dal suo futuro"

Calamai: "Vanoli merita un applauso a prescindere dal suo futuro"FirenzeViola.it
Ieri alle 09:31Radio FirenzeViola
di Giacomo A. Galassi

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola "C'è un grande dibattito su quale sarà il comportamento del tifo fiorentino, e intendo tutti i settori dello stadio, a salvezza raggiunta. Ovviamente non so che decisione prenderanno i tifosi, però c'è una persona che merita un grandissimo applauso a prescindere dal futuro, ed è Paolo Vanoli. Non lo ritengo il giusto profilo per rilanciare la squadra viola la prossima stagione, ma credo che sia stato l'artefice di un vero miracolo insieme a Paratici, ai tifosi e a qualche giocatore. Per Vanoli solo applausi"

Il CNB di oggi: