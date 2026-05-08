Calamai: "Vanoli merita un applauso a prescindere dal suo futuro"
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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola "C'è un grande dibattito su quale sarà il comportamento del tifo fiorentino, e intendo tutti i settori dello stadio, a salvezza raggiunta. Ovviamente non so che decisione prenderanno i tifosi, però c'è una persona che merita un grandissimo applauso a prescindere dal futuro, ed è Paolo Vanoli. Non lo ritengo il giusto profilo per rilanciare la squadra viola la prossima stagione, ma credo che sia stato l'artefice di un vero miracolo insieme a Paratici, ai tifosi e a qualche giocatore. Per Vanoli solo applausi"
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FirenzeViolaIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol goni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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Copertina
FirenzeViolaLa festa non è qui: domenica può arrivare la salvezza per la Fiorentina, ma sugli spalti nessuno spazio per celebrazioni
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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