Calamai: "Salvezza, ci aspettano tutte: ma fino a quando? Col Toro è decisiva"

Luca Calamai, nel consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Vorrei cogliere un aspetto positivo di un weekend che per la Fiorentina positivo non è stato. E cioè che ci stanno aspettando tutte, perché hanno perso tutte le squadre con cui la squadra viola lotta per la salvezza. Sono tutti segnali che ci dicono che c'è ancora la possibilità di mettere a posto un campionato maledetto. Ma è certo che non ci aspetteranno a lungo, per questo la partita di sabato contro il Torino ha un solo risultato: la vittoria".