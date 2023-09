CALAMAI, Punte a secco: Italiano, ora esame di coscienza

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di RadioFirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il pareggio della Fiorentina in Conference contro il Genk e soprattutto la sterilità offensiva delle punte per la settima gara consecutiva in questo inizio di stagione: "Le riflessioni di Italiano sui suoi attaccanti mi hanno sorpreso e disorientato.

Caro mister, ma sei davvero convinto che le responsabilità di questo rendimento siano solo dei tuoi due centravanti? Sei così certo che la Fiorentina stia facendo il massimo per esaltare le qualità delle sue punte? Io penso che Italiano oltre a criticare Nzola e Beltran, debba farsi un esame di coscienza e debba pensare a costruire un progetto tattico vero attorno all'argentino",