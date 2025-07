RFV Bressan su Mandragora: "L'offerta del Betis è stata indecente: me lo terrei stretto"

Intervenuto oggi su Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola Weekend, l’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha fatto il punti sui principali temi di attualità legati al club gigliato. Ecco le sue valutazioni in merito:

Come sta valutando le prime mosse di mercato dei viola?

“Bernabè è un prospetto interessante e ha già fatto vedere tante cose. L’unica perplessità che posso avere sullo spagnolo è la sua recidività nell’avere degli infortuni. In attacco spero che rimanga Kean, visto che è anche arrivato Dzeko e con Moise potrebbe fare un’ottima coppia giocando da seconda punta. Bisogna vedere come ripartirà la squadra, chi rimarrà. Poi da lì si ripartirà e si prenderanno elementi più utili al calcio di Pioli”.

La fascia di capitano a chi dovrebbe andare?

“Sono dinamiche interne allo spogliatoio, è lì che avviene la decisione. Sicuramente Pioli parlerà con tutti i giocatori e troverà la soluzione migliore. Non vedrei benissimo De Gea ma solo perché credo che il portiere non debba farlo: serve un giocatore di movimento. Gosens mi piacerebbe molto: è un giocatore importante con una umanità incredibile. Ma Ranieri lo scorso anno è stato un leader. Ma ripeto, questo è un tema molto personale”.

Mandragora è nel mirino del Betis: deve restare un intoccabile per i viola?

“Se si parla di soldi, credo che l’offerta di 4 milioni ricevuta dagli spagnoli è stata indecente. Penso possa e debba avere un valore molto più elevato. Se parliamo poi di tecnica, credo che debba essere Pioli a valutare se potrà fare ancora al caso della Fiorentina. Io credo che lui per quello che ha dimostrato possa rivelarsi ancora un titolare di questo gruppo. Io me lo terrei, senza dubbio”.