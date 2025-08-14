Calamai: "Ora serve il vero Dzeko: stasera dimostri che è pronto

RFV

Calamai: "Ora serve il vero Dzeko: stasera dimostri che è prontoFirenzeViola.it
Oggi alle 10:26Radio FirenzeViola
di Giacomo A. Galassi

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è così espresso sulla Fiorentina: "La mia riflessione oggi è dedicata a Dzeko. Io lo considero un giocatore importantissimo, quel giocatore di personalità che fa crescere il livello della squadra. Ma stasera in amichevole mi aspetto di vedere tracce del vero Dzeko.

Avrà bisogno di un po' più di tempo per trovare la forma migliore ma la stagione è alle porte e in Conference deve essere titolare. Stasera dimostri di essere pronto, gli occhi li avrò puntati sul bosniaco".

