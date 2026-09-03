Ora inizia il lavoro di Grosso. Ma quante difficoltà per l'amalgama

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Tredici nuovi acquisti, cessioni ancora più numerose e un allenatore nuovo: come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, basta questo per comprendere quanto sia cambiata la Fiorentina in pochi mesi. Una rivoluzione pensata dalla società con l'obiettivo di costruire un'evoluzione nel medio-lungo periodo, ma che inevitabilmente richiede tempo.

Soltanto otto giocatori sono rimasti dalla precedente rosa, mentre gli addii hanno portato via anche 44 gol, pari al 65% della produzione offensiva dello scorso campionato. A lasciare Firenze sono stati inoltre alcuni punti di riferimento dello spogliatoio e della tifoseria, come Gosens e Mandragora. Grosso si trova a lavorare su un vero e proprio cantiere. E il mercato non ha aiutato: Njie, Gnonto, Beto e Pedro Gonçalves sono arrivati negli ultimi giorni, lasciando al tecnico soltanto adesso la possibilità di lavorare con l'intero reparto offensivo.

Le prime due partite hanno evidenziato il problema dell'amalgama, con zero punti e sette gol subiti. Un dato che non può essere utilizzato come alibi, ma che contribuisce a spiegare le difficoltà di una squadra che ha fatto debuttare ben nove nuovi giocatori. Adesso, con il gruppo finalmente completo, inizia davvero il lavoro di Grosso: trovare equilibrio, definire gerarchie e trasformare un mosaico composto da 16 stranieri di undici nazionalità in una squadra vera.