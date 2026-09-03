Fiorentina, 130 milioni per il futuro. Con i riscatti possono diventare 200

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Competitiva e duratura. È questo il manifesto che Fabio Paratici ha sposato per la nuova Fiorentina e che Fabio Grosso ha ribadito fin dal giorno della sua presentazione. Una linea che, come raccontato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha guidato le scelte del club durante un mercato estivo caratterizzato da una vera e propria rivoluzione.

La Fiorentina ha investito circa 130 milioni di euro per portare a Firenze tredici nuovi giocatori, una cifra destinata a superare quota 200 milioni considerando gli eventuali riscatti. Ma il dato più significativo riguarda l'età: la rosa degli acquisti presenta una media di appena 22,7 anni, confermando la volontà della società di costruire una squadra destinata a durare nel tempo. Da Mastantuono, 19 anni, a Valdepeñas e Oulai, fino a Jimenez, Viery, Njie, Gnonto e Atta, il progetto viola punta fortemente sulla gioventù. Anche i più esperti, come Dragusin, Pellegrino, Joao Mario, Pedro Gonçalves e Beto, rientrano in un gruppo anagraficamente giovane.

Restano inevitabilmente alcune incognite: una squadra quasi completamente rinnovata dovrà trovare rapidamente leadership, personalità, carattere e identità. Sarà il campo a stabilire se la qualità degli investimenti potrà trasformarsi in risultati. La certezza, intanto, è che la Fiorentina ha scelto di guardare al futuro e lo ha fatto con investimenti importanti in un calciomercato chiuso da due giorni.