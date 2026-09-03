I numeri e i dettagli dell'operazione con cui Pedro Goncalves arriva a Firenze

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Pedro Gonçalves è stato il colpo a effetto con cui la Fiorentina ha chiuso la propria campagna acquisti e il Corriere dello Sport - Stadio ripropone le cifre e i dettagli dell'operazione. Prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di due condizioni: il raggiungimento del 60% delle presenze stagionali e della Champions League. Se entrambe le circostanze si realizzassero, la Fiorentina dovrebbe versare nelle casse dello Sporting Lisbona altri 22,5 milioni.

Pedro Gonçalves fu soprannominato il “Potinho” fin da piccolo, in italiano “barattolino”, perché era basso, robusto e adorava mangiare (da qui il nomignolo che si porta dietro ancora oggi, Pote). Tra i suoi idoli c’era Andrés Iniesta. Acquistato dallo Sporting Lisbona nel 2020 dal Famalicao per 6,5 milioni, il classe 1998 ha totalizzato 239 presenze con la maglia biancoverde, segnando ben 97 gol.