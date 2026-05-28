Stasera la finale del campionato Primavera tra Fiorentina e Parma: ecco le scelte di Galloppa

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C’è un appuntamento con la storia per la Fiorentina Primavera, attesa questa sera alla finale scudetto contro il Parma al Viola Park. Sono attesi circa duemila spettatori per una sfida che si giocherà alle 20:30, con diretta su Sportitalia, dopo il tutto esaurito raggiunto in poche ore. Grande presenza anche della Curva Fiesole, pronta a sostenere i ragazzi di Daniele Galloppa in una partita che vale il possibile quarto scudetto giovanile della storia viola, a 43 anni dall’ultimo titolo del 1983. La Nazione presenta così la sfida: finale arriva dopo la delusione dello scorso anno, persa proprio al Viola Park contro l’Inter. Di fronte ci sarà un Parma solido e competitivo, guidato da Nicola Corrent, che ha chiuso la regular season a pari punti con la Fiorentina (68) e ha gli stessi numeri negli scontri diretti.

In caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai rigori. La Fiorentina punta sul miglior attacco del campionato (70 gol contro i 59 dei gialloblù) e sul fattore campo. Galloppa avrà tutti a disposizione tranne il difensore Sadotti: al suo posto giocherà Kouadio accanto a Kospo, con Trapani e Balbo sulle fasce, Montenegro e Deli in mezzo e Puzzoli, Mazzeo, mentre Atzeni e Conti si contendono l'altro posto a supporto del bomber Riccardo Braschi, chiamato a guidare l’assalto al titolo.