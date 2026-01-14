Calamai: "Mercato viola, qual è il budget di Paratici? Servono altri soldi"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina e dei possibili movimenti di mercato: "Ci stiamo avviando al momento decisivo del mercato, ma le prime indicazioni suggeriscono un elemento che non mi entusiasma, cioè il fatto che la Fiorentina sta lavorando su giocatori che non costano praticamente niente, sono soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Ecco, in questo momento mi chiedo: ma Paratici ha un budget a disposizione? Il presidente Commisso ha garantito a un grande dirigente, che però non può fare miracoli, quei soldi necessari per andare a comprare quei soldi necessari per comprare uno o due giocatori di livello superiore? Brescianini ci piace, Harrison può essere un'opzione interessante, ma per dare una spinta fondamentale serve un ulteriore scatto di qualità nell'acquisto dei giocatori.

E allora, lo so che Commisso ha messo 90 e passa milioni nelle mani di Pradè in estate e i risultati sono stati catastrofici, però per aiutare la squadra a conquistare la salvezza bisogna dare un budget a Paratici, quel minimo necessario che per lui sarà fondamentale per cercare colpi che ancora servono".