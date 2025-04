RFV Calamai: "La firma di Commisso sulla convenzione del Franchi come un gol di Kean"

Nel consueto "Caffè Nero Bollente" Luca Calamai si è espresso così sull'attualità di casa Fiorentina in diretta a Radio Firenzeviola: "Mi ha fatto infinito piacere vedere Rocco Commisso negli spogliatoi, a salutare i ragazzi nella finale del Viareggio, nelle parole che ha avuto con i giornalisti e nelle parole per Kean e anche per la sua posizione nei confronti di Palladino. Ora ha un'agenda ricchissima e credo che il passaggio più importante sia l'incontro con la sindaca Sara Funaro: c'è una volontà comune di trovare un accordo per la convenzione del Franchi, portandolo addirittura a 49 anni. Firmarla sarebbe un gol importante come quelli che sta facendo il suo nuovo idolo, Moise Kean":

