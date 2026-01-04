RFV Calamai: "La Fiorentina ha iniziato la risalita. Vedo segnali positivi, ma la corsa è lunga"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel post partita della vittoria della Fiorentina contro la Cremonese commentando così il successo della squadra di Paolo Vanoli: "La Fiorentina meritava di vincere. Gli dei del calcio hanno permesso a Kean di segnare azzerando le possibilie polemiche. Ci sono tanti segnali che ci fanno capire che c'è una risalita. Non siamo salvi, ma oggi si chiude il ciclo delle cinque partite che pensavamo potesse far uscire i viola dalle ultime posizioni. Non è stato così con soli 6 punti, però anche l'ingresso di Solomon positivo, sono tutti segnali a cui è giusto aggrapparsi per sperare in un girone di ritorno diverso.

Ora arriveranno 5/6 nuovi acquisti da Paratici portando nuova aria in spogliatoio. Quando rimetti le cose apposto e ritrovi certe individualità è un buon segno. Ora ovviamente non facciamo voli pindalici, perché abbiamo battutto la Cremonese. Oggi però sarebbe delittuoso non prendere le cose positive, ribadendo che la corsa sarà ancora lunga".