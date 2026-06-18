L'Inghilterra rispetta i favori del pronostico e batte la Croazia: finisce 4-2

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Dopo la deludente prestazione del Portogallo contro il Congo, l'Inghilterra non delude le attese e batte una cinica Croazia, con la Nazionale dei tre leoni che si porta subito in vantaggio al 12' con il doppio rigore di Kane: il primo parato da Livakovic, ma con entrambi i piedi al di là della linea di porta. Dunque il rigore non è valido, viene nuovamente battuto da Kane, che stavolta non si fa ipnotizzare, spiazza il portiere croato e fa 1-0. Al 36' arriva il pareggio della Croazia sull'asse Inter-Como, partita dal rimorchio al limite dell' area di Sucic per Baturina che chiude il destro e la piazza sotto la traversa. Il pareggio ha vita breve.

Al 42' ancora Kane, stavolta di testa sul corner di Rice, approfitta della libertà dalla marcatura per portare avanti l'Inghilterra. Vantaggio che non rimane tale a lungo, infatti all'ultimo istante del primo tempo l'imbucata di Pasalic per la testa di Perisic, premia Musa, che davanti a Pickford non sbaglia. La ripresa vede subito in vantaggio l' Inghilterra con Jude Bellingham che con il piatto destro supera la spaccata di Livakovic. Chiude la pratica, Marcus Rashford, subentrato a Gordon, al 85' rientrando su Stanisic e facendo 4-2.