Per l'attacco resta caldo Koleosho. E occhio a due nomi esotici

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La Nazione si sofferma sulle dinamiche di mercato in casa Fiorentina. Tra sondaggi e profili monitorati, il club sta preparando le prime mosse. Per l’attacco uno dei nomi più caldi resta quello di Luca Koleosho, esterno offensivo del Burnley reduce dal prestito al Paris FC (che difficilmente lo tratterrà). La convocazione in Nazionale ne ha accresciuto la visibilità, così come la retrocessione del Burnley potrebbe favorirne la partenza. Al momento non sono arrivate offerte ma la sua valutazione si aggira intorno ai 9-10 milioni di euro.

I nomi esotici per l'attacco

Sul fronte offensivo restano da seguire anche Isak Bjerkebo, esterno svedese classe 2003 del Sirius, protagonista di un avvio di stagione straordinario, e il turco Basar Onal del Nec. Due profili su cui sta lavorando con attenzione il nuovo capo scouting della Fiorentina, Lorenzo Giani.