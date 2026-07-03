La Lazio fa sul serio per Piccoli: si lavora a un prestito oneroso
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio continua a monitorare Roberto Piccoli per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso. Nei prossimi giorni sarebbe previsto un confronto con la Fiorentina per valutare la fattibilità dell'operazione. Il club viola, che ha investito circa 25 milioni di euro sul centravanti, sarebbe disposto a prendere in considerazione un prestito oneroso, formula diversa rispetto a quella preferita dalla Lazio, orientata verso un prestito con diritto di riscatto.
Parallelamente, il Corriere dello Sport riferisce anche di contatti tra il direttore sportivo Angelo Fabiani e l'agente Giuseppe Riso, durante i quali sarebbe stato affrontato il tema Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo rappresenta infatti un'alternativa per i biancocelesti, anche se la valutazione del giocatore, ritenuta intorno ai 20 milioni di euro, viene considerata elevata in rapporto alla scadenza del contratto fissata nel 2027. La Lazio continua quindi a valutare più profili per consegnare a Gattuso il rinforzo offensivo richiesto in vista della nuova stagione.
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