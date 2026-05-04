RFV Calamai: "Gud punta indicazione per il futuro: magari è quello il suo ruolo"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina: "Da diverse settimane ormai quando va in campo la Fiorentina mi concentro più sui dettagli che non i risultati. La squadra si sta avviando verso la salvezza senza grande entusiasmo.

Il dettaglio di oggi è rivedere Albert Gudmundsson in versione falso nove: questo è un ruolo che lui ha già coperto e interpretato anche nel Genoa, tra l'altro pure con buoni risultati. E credo che questa possa essere un'indicazione per il futuro: vuoi vedere che è proprio questo il ruolo giusto per un giocatore che fatica a trovare la sua identità? Contro il Sassuolo non ha fatto male in quella posizione, e si confermerà stasera a Roma l'ipotesi potrebbe essere costruire un attacco attorno a lui, con un centravanti meno centravanti".