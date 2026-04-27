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Calamai: "Futuro in panchina, l'allenatore è il nodo da sciogliere il prima possibile"

Calamai: "Futuro in panchina, l'allenatore è il nodo da sciogliere il prima possibile"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:13Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

Nel consueto appuntamento del mattino con il suo Caffè Nero Bollente di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così del presente ma anche del futuro in casa Fiorentina: "Mi pare evidente che il problema allenatore stia diventando divisivo, coinvolge tutta la tifoseria ormai. Chiaro, ancora la Fiorentina non è salva, Paratici ha il diritto di fare le ultime valutazioni e la Fiorentina dovrà diventare compatta accanto al Direttore Sportivo, che dovrà prendere una decisione non facile.

Mi auguro che la scelta dell'allenatore sia risolta in tempi brevi, perché attorno al nuovo tecnico o alla conferma di Vanoli deve nascere altrettanto velocemente un progetto tecnico importante".

Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "Futuro in panchina, nodo da sciogliere il prima possibile"