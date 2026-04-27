RFV
Calamai: "Futuro in panchina, l'allenatore è il nodo da sciogliere il prima possibile"
FirenzeViola.it
Nel consueto appuntamento del mattino con il suo Caffè Nero Bollente di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così del presente ma anche del futuro in casa Fiorentina: "Mi pare evidente che il problema allenatore stia diventando divisivo, coinvolge tutta la tifoseria ormai. Chiaro, ancora la Fiorentina non è salva, Paratici ha il diritto di fare le ultime valutazioni e la Fiorentina dovrà diventare compatta accanto al Direttore Sportivo, che dovrà prendere una decisione non facile.
Mi auguro che la scelta dell'allenatore sia risolta in tempi brevi, perché attorno al nuovo tecnico o alla conferma di Vanoli deve nascere altrettanto velocemente un progetto tecnico importante".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Come in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenzedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Come in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
2 Vanoli e la legittima voglia di giocarsi la conferma: le tre big in arrivo l'ultimo banco di prova
Copertina
FirenzeViolaVanoli come Cuesta, Fiorentina-Sassuolo è lo specchio della Serie A: il segreto sta nel 'prima non prenderle'
Alessandro Di NardoDagli inviatiFiorentina-Sassuolo è un inevitabile 0-0: salvezza più vicina e poco altro
Tommaso LoretoGli occhi del Franchi sulle panchine di Fiorentina e Sassuolo, la partita è lì. Futuro tra rivoluzioni e primi nomi dall'estero, piacciono Moscardo e Koleosho
Alberto PolverosiFiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Lecce
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com