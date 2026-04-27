RFV Bressan: "Su Kean non ci sono scuse, ieri doveva essere al Franchi"

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Mauro Bressan, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Moise Kean assente dalla partita di ieri contro il Sassuolo: "Quello che penso io è che, al di là del nome Kean, potrebbe essere qualsiasi altro giocatore. Dai tempi in cui giocavo io, quando uno è infortunato o ha qualche problema, la partita si va sempre a vederla. I propri compagni si vanno sempre a sostenere, si va sempre al campo, a meno che ci siano dei permessi da parte della società".

Ma in questo caso non si è parlato di permessi, il club ha fatto sapere che l'attaccante era al Viola Park per svolgere una doppia seduta

"Diciamo che è una giustificazione che lascia un po' il tempo che trova.. avrei detto dall'altro se magari".

A Roberto Ripa quando ha sentito questa motivazione sono cascate le braccia...

"Sono perfettamente d'accordo, non è una giustificazione. Ok le cure, ma bisogna stare col gruppo. E poi si ha tutto il giorno a disposizione: mattina, oppure dopo... Poi a mezzogiorno e mezzo vabbè. Un modo per sostenere i compagni c'è sempre".

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