Fiorentina-Atalanta, pareggio giusto. L'ingresso di Oulai cambia la partita

Il 2-2 tra Fiorentina e Atalanta rispecchia una partita dai continui cambi di ritmo, nella quale entrambe le squadre hanno alternato buone giocate a errori pesanti. Il Corriere dello Sport commenta così il pari del Franchi. Il quotidiano scrive: i viola hanno mostrato ancora una volta difficoltà nella gestione dei momenti complicati, riuscendo a costruire occasioni ma concedendo troppo facilmente agli avversari. L'avvio è positivo, con le iniziative di Jimenez, Mastantuono e Joao Mario sulle corsie esterne, ma dopo alcune opportunità sprecate arriva la doccia fredda al 41': Gaetano recupera palla su Fagioli, De Ketelaere serve Zalewski che firma lo 0-1. Prima dell'intervallo De Gea evita il raddoppio sul colpo di testa di Krstovic.

Nella ripresa l'ingresso di Oulai al posto di Fagioli dà nuova energia alla Fiorentina, che ribalta il risultato con il colpo di testa di Njie all'8' e la rete di Joao Mario, bravo a superare Ederson con la complicità di Obric. L'Atalanta è costretta a scoprirsi e i viola non riescono a sfruttare gli spazi, finendo per arretrare. Al 29' De Ketelaere costruisce e Zalewski firma il 2-2 con un preciso mancino. Nel finale nessuna delle due trova la giocata per conquistare la vittoria: un pareggio che lascia a entrambe diversi aspetti da correggere.