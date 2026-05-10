RFV Calamai: "È quasi finita. Ora mi aspetto scuse ai tifosi e riconoscimento di colpe"

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Luca Calamai, intervenuto su Radio Firenzeviola al termine di Fiorentina-Genoa, ha commentato così il momento dei viola: "È quasi finita. Meno due. Con la Juventus secondo me la Fiorentina farà una grande partita, poi ci sarà l'ultima passerella con l'Atalanta e ognuno valuterà questo anno. Mi aspetto un messaggio in settimana dalla proprietà ora che la squadra è salva. Mi aspetto le scuse ai tifosi della Fiorentina, che nell'anno del centenario hanno dovuto vedere questa vergogna. Mi aspetto il riconoscimento di colpe, ma anche un messaggio chiaro su quello che sarà il futuro. Sarebbe opportuno ripartire cercando di migliorare il sesto posto nella stagione di Palladino. Ora non ci sono più alibi, ricominciamo a mettere le cose al loro posto. Non si può far finta che non sia successo nulla. Vedo che Commisso ha fatto i complimenti per la salvezza...".

Che ne pensa?

"Commisso è riconosciuto da pochi tifosi come il presidente, però lo è. Non possiamo bypassare questa cosa: se lui comanda, prende un aereo e viene a Firenze per chiedere scusa a tutti. Il suo messaggio doveva partire chiedendo scusa... Chi è responsabile di questo campionato deve essere mandato via, da Ferrari a tutto un mondo attorno alla Fiorentina che c'è ancora. C'è una responsabilità di fronte al mondo Fiorentina. Dove vuole andare questa società? Qual è l'obiettivo? Questa è la vera domanda".