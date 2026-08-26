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La Festa dei tifosi viola per il Centenario: il video integrale con le immagini più belle

La Festa dei tifosi viola per il Centenario: il video integrale con le immagini più belle
Oggi alle 10:30Primo Piano
di Redazione FV

Una serata fantastica per dare il via ai festeggiamenti per il Centenario della Fiorentina. Ieri sera per le strade di Firenze hanno sfilato migliaia di tifosi viola con bandiere, sciarpe, maglie e fumogeni passando dai luoghi simbolo della città di Firenze. Da Piazza Santa Maria Novella al Duomo, passando per Palazzo Vecchio e i Lungarni che hanno visto il culmine dello spettacolo con i fuochi d'artificio sopra Ponte Vecchio allo scoccare della mezzanotte.

Una serata magica seguita anche da Firenzeviola e Radio Firenzeviola, al link qua sotto il video con le immagini migliori della festa dei tifosi per il Centenario:

Il video: