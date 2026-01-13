RFV

Calamai: "Difesa in emergenza. Niente scarti dalla Juve, prenderei de Vrij"

Calamai: "Difesa in emergenza. Niente scarti dalla Juve, prenderei de Vrij"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Giacomo A. Galassi

Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha detto sua sul mercato viola: "Vado oltre Baldanzi di cui abbiamo parlato neanche fosse Messi. Vorrei concentrarmi sulla difesa, perché alla luce della partenza di Pablo Marì e del prossimo addio di Viti, ci sono due titolari e mezzo a disposizione. Lì serve un titolare, un giocatore vero. Leggo di Rugani e Gatti dalla Juventus, due giocatori diversi per età ed esperienza. Ma se devo puntare sull’esperienza, allora vado a bussare alla porta dell’Inter per chiedere De Vrij”.