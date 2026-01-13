RFV Calamai: "Difesa in emergenza. Niente scarti dalla Juve, prenderei de Vrij"

Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha detto sua sul mercato viola: "Vado oltre Baldanzi di cui abbiamo parlato neanche fosse Messi. Vorrei concentrarmi sulla difesa, perché alla luce della partenza di Pablo Marì e del prossimo addio di Viti, ci sono due titolari e mezzo a disposizione. Lì serve un titolare, un giocatore vero. Leggo di Rugani e Gatti dalla Juventus, due giocatori diversi per età ed esperienza. Ma se devo puntare sull’esperienza, allora vado a bussare alla porta dell’Inter per chiedere De Vrij”.