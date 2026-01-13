RFV
Calamai: "Difesa in emergenza. Niente scarti dalla Juve, prenderei de Vrij"
FirenzeViola.it
Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha detto sua sul mercato viola: "Vado oltre Baldanzi di cui abbiamo parlato neanche fosse Messi. Vorrei concentrarmi sulla difesa, perché alla luce della partenza di Pablo Marì e del prossimo addio di Viti, ci sono due titolari e mezzo a disposizione. Lì serve un titolare, un giocatore vero. Leggo di Rugani e Gatti dalla Juventus, due giocatori diversi per età ed esperienza. Ma se devo puntare sull’esperienza, allora vado a bussare alla porta dell’Inter per chiedere De Vrij”.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVFattori sulla Fiorentina: "Continuità importante, prestazioni migliorate. Vi spiego il 7 a Fagioli"
Tre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo misterodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Tre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Copertina
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com