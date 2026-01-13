Fiorentina, frenata Baldanzi. Corr.Fiorentino: "Ecco perché la Viola non chiude"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola scrive che c’è una frenata sull’affare tra la Roma e la Fiorentina per Tommaso Baldanzi. Nelle ultime ore si registra una concreta frenata viola. E questo nonostante la Roma (che aspetta ancora Raspadori) sia vicina a prendere due attaccanti (Vaz del Marsiglia e Malen dell’Aston Villa). Per Baldanzi Fiorentina e Roma trattano un prestito e diritto di riscatto tra i 12 e i 13 milioni di euro, ma i viola non sembrano orientati a chiudere subito. L’idea infatti è trovare un’ala più classica (mancina) che chiuda il cerchio intorno al modulo scelto dall’allenatore.

L’ipotesi Baldanzi comunque resta sul tavolo (servirebbe anche come arma a partita in corso), anche se la Fiorentina al momento tiene duro su Fortini, che Gasp invece porterebbe volentieri in giallorosso