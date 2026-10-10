RFV Calamai: "Brutta bocciatura per Vanoli e la Fiorentina: oggi era un'opportunità"

Al termine di Genoa-Fiorentina, il nostro Luca Calamai ha parlato in questo modo sulla gara andata in scena a Marassi, in diretta su Radio FirenzeViola: "La premessa è che la Fiorentina poteva tranquillamente pareggiare, sarebbe stato un risultato giusto tra due squadre modeste. Ma non avrebbe spostato niente come risultato: questa gara era l'opportunità di capire, dopo i segnali buoni di Venezia e Napoli, se questa Fiorentina fosse in grado di alzare il livello e colmare la falsa partenza. Purtroppo, oggi emerge una brutta bocciatura: la Fiorentina di adesso non ha le ambizioni che voleva avere a inizio anno".

Vanoli ha grosse responsabilità?

"Le scelte iniziali sono quelle di un allenatore che disegna la partita sull'avversario. Ma farlo col Napoli ci può stare, invece col Genoa è un problema: vuol dire che non hai la struttura mentale forte, quella per capire che la Fiorentina avrebbe il triplo delle potenzialità del Genoa. Perché Beto e non Pellegrino? Vanoli ha scelto contropiedisti, ma non è la filosofia tecnica che si dovrebbe dare a un progetto del genere, con l'ambizione di tornare in Europa. Non fare questo nemmeno contro il Genoa è un dispiacere".