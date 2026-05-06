RFV Calamai: "Braschi si merita di giocare titolare: col Genoa vorrei lui in campo"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina: "Proiettandoci alla gara col Genoa, ultimo passaggio per la salvezza aritmetica, difficile cercare motivazioni tecniche o cercare qualcosa di interessante sul fronte giocatori. Alla fine si torna sempre al nome di Riccardo Braschi, questo ragazzo che buttato dentro all'Olimpico in un momento complicatissimo, con la Fiorentina in svantaggio per 3-0, quindi nelle condizioni peggiori, non solo ha conquistato applausi e simpatia, prendendo anche un palo, ha dato la sensazione di meritarsi questa opportunità.

E allora, calcolando che Kean tornerà solo oggi ad allenarsi, che di Piccoli abbiamo perso le tracce e che Gudmundsson falso nove è stato un fallimento, direi che col Genoa potremmo vedere proprio Braschi titolare".