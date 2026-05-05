RFV Calamai: "Aspettare salvezza? Presa di giro. Chi comanda dica cosa vuol fare”

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato della corsa alla salvezza: "Vorrei che qualcuno che comanda la Fiorentina capisse che ferite continue stanno prendendo i tifosi, che mortificazioni, tutto questo non può essere accettabile. Se lo capiranno qualcosa deve succedere questa settimana, aspettare la matematica assoluta sarebbe un ulteriore presa in giro per questo mondo ferito. Quindi io mi auguro chi comanda oggi, domani, comunque in questi giorni intervenga, indichi la strada e volti pagina perché questo passaggio sarebbe fondamentale anche per azzerare in qualche modo un qualcosa che vogliamo dimenticare in fretta.

Spieghi qual'è il progetto, spieghi qual'è la volontà, quali sono i soldi disponibili, se c'è veramente il desiderio di riportare la Fiorentina ai livelli che meriti e spieghi se c'è ancora la voglia di costruire un qualcosa ma lo faccia velocemente. Lo faccia velocemente perché questa agonia è inutile, non serve a nessuno, fa male, crea delle ferite che poi saranno difficili da rimarginare e quindi oggi il mio caffè nero è un appello a chi comanda a uscire allo scoperto per dirci che Fiorentina vuole per il futuro".