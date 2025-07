RFV Calamai: "Abbonamenti boom: una sentenza positiva. Ora la spinta sul mercato"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, si è così espresso sui primi numeri emersi dalla campagna abbonamenti della Fiorentina: "Sono soltanto 300 in più ma sono un numero spaventoso dal mio punto di vista. Siamo passati da 3200 a 3500 rispetto all'anno scorso e secondo me sono la sentenza che valuta in maniera positiva il mercato della Fiorentina. Le operazioni di mercato hanno spinto i tifosi viola ad accelerare il rito che si ripete da tempo: è un bellissimo messaggio per Pradè e Commisso, dovrebbe dare la spinta a dare ancora di più".