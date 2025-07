RFV Berni: "Operazioni di mercato ottime, anche se Kean dovesse partire"

vedi letture

Fabrizio Berni ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", parlando così dei movimenti di mercato della Fiorentina: "Stanno lavorando bene da gennaio di quest'anno: sono riusciti a trattenere De Gea e Gosens. Hanno anche acquistato giocatori di prospettiva come Fazzini. Viti quando l'ho visto non mi ha entusiasmato, ma sono fiducioso. Hanno mandato via giocatori come Colpani e Folorunsho. Adli è l'unico per cui sono dispiaciuto: è un buon giocatore che ha espresso meno del suo potenziale ma alla fine abbiamo tenuto Fagioli e preso Fazzini, quindi a centrocampo. Il nocciolo della faccenda è ovviamente la questione del centravanti".

Le sue sensazioni su Kean?

"Comunque vada sarà un'operazione calcisticamente ben fatta: veniva da stagioni negative, è stato rivalorizzato e la clausola poteva apparire esagerata. Non avrei mai pensato che potesse avere questa esplosione: comunque vada è un'ottima operazione. Difficile dire le mie sensazioni: se, come leggo, la Fiorentina riesca a trattenerlo anche con il rinnovo a 4 milioni di euro, sarebbe ovviamente un bene".

Cosa mancherebbe secondo lei per alzare il livello?

"Gli step si vanno giorno per giorno e passare dalla Conference all'Europa League non so se sarebbe fattibile: sarei più cauto perché si hanno squadre più forti della Fiorentina là davanti".

Centrocampo, manca un regista: Bernabe poteva essere l'uomo giusto?

"Se Fagioli si imposta può fare anche il regista, deve soltanto dare continuità alla stagione ma il tessuto lo ha: perché ha tecnica e buona visione di gioco. Per me non ha senso incatenare i giocatori nei ruoli, l'importante è fare un centrocampo assortito con qualità e qualche incontrista".

Conferma Gudmundsson, come la valuta?

"Anche lui ha avuto un rendimento altalenante, riscattarlo al prezzo prefissato all'inizio forse era troppo: avendo risparmiato possiamo dire che è stata un'ottima operazione. Sono molto allineato su quelle che sono state le scelte di mercato della Fiorentina".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA!