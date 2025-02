RFV Calamai a caldo: "Il problema non è la sconfitta, è il non aver giocato. Oggi il nulla cosmico"

Luca Calamai a caldo dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Hellas Verona ha commentato così la partita giocata dalla squadra di Palladino: "La Fiorentina è sorprendente ad alimentare cose bizzarre. Nel bene, battendo l'Inter 3-0 con 13 titolari, e nel male come oggi: la sconfitta è grave ma avrei detto le stesse cose anche se fosse finita 0-0. Oggi chiedevamo cosa pensava la squadra di questo momento. Che avesse idee di calcio, che sbagliasse ma creando. Al 94esimo cosa era rimasto della Fiorentina se non il nulla cosmico? L'unico momento di sobbalzo è stato l'allarme per Kean. Nessuna idea offensiva, nessuna idea di calcio... Vedere schierati tutti gli attaccanti faceva pensare a un certo tipo di partita. Ma ripeto: non è la sconfitta, è il non aver giocato il vero problema. Io qualche giorno fa dicevo di andare avanti con Palladino, oggi tutto ha un senso solo se la squadra sta con Palladino. Ora la società deve parlare con i giocatori più importanti, anche se ne vedo pochi, e capire cosa sta accadendo. Puoi perdere ma non puoi giocare una partita così".

La squadra gioca contro Palladino?

"No! In tanti mi dicono "magari" perché vorrebbe dire che qualche personalità forte nello spogliatoio ci sarebbe. Mettiamoci davanti i giocatori della Fiorentina: chi potrebbe trarre una trama contro Palladino? Pongracic, Dodo, Cataldi, Folorunsho... Nessuno è in grado di ordire cose del genere".

