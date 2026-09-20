Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina (ri)aggancia Torino e Monza
Il pareggio del Franchi tra Fiorentina e Napoli non smuove la classifica di Serie A ma serve ad entrambe le squadre per rinforzare la posizione. Se per i partenopei infatti gli attuali 7 punti in 5 partite li portano attorno al decimo posto in attesa che si svolgano gli altri match del turno di campionato, i viola guidati da Vanoli restano comunque in fondo alla classifica ma mettono un punto in più di differenza rispetto al terzultimo posto agganciando il Torino e il Monza. Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Roma - 13 punti (5)
Inter - 13 punti (5)
Lazio - 13 punti (5)
Cagliari - 12 punti (5)
Como - 10 punti (4)
Milan - 8 punti (4)
Frosinone - 7 punti (4)
Juventus - 7 punti (4)
Sassuolo - 7 punti (5)
Napoli - 7 punti (5)
Atalanta - 6 punti (4)
Lecce - 6 punti (4)
Udinese - 4 punti (5)
Torino - 4 punti (5)
Monza - 4 punti (5)
Fiorentina - 4 punti (5)
Bologna - 2 punti (5)
Parma - 1 punto (4)
Genoa - 1 punto (4)
Venezia - 0 punti (5)
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