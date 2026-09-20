FirenzeViola Gol sfiorati e grandi parate: Fiorentina e Napoli pareggiano per 1-1

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La ripresa si apre con un cambio tra le fila di Vanoli, con Viery che lascia il posto a sinistra a Valdepenas. La Fiorentina parte forte e mette il Napoli rintanato nella sua area, tanto che bastano appena cinque minuti per trovare il pareggio: Jimenez calcia da fuori, Rafa Marin tocca e la deviazione spiazza Milinkovic-Savic sul primo palo. Esplode il Franchi, è un inizio di secondo tempo tutto a tinte viola.

Vicini al raddoppio

La partita si accende, è vivacissima. Azioni in velocità da entrambe le parti, squadre che si affrontano a viso aperto e con poche perdite di tempo. E proprio la Fiorentina sfiora il raddoppio con una grande ripartenza di Njie che trova un intervento prodigioso di Milinkovic su Valdepenas, i partenopei dialogano molto bene sulla trequarti con tanti scambi rapidi ma non riescono a sfondare, anche per l'ottimo lavoro dei centrali di Vanoli.

De Gea respinge il Napoli

Lo stesso tecnico viola cambia modulo per gli ultimi venti minuti, come fatto col Pisa pochi giorni fa. Goncalves va a posizionarsi da trequartista nel 4-2-3-1 che vede Beto davanti, al posto di Pellegrino. Ma proprio il portoghese entra male in partita, lento e macchinoso in due buone occasioni da gol. La squadra di Allegri si difende e prova a far male davanti, venendo respinta due volte da un attento De Gea. L'ultimo terzo di secondo tempo scorre senza altre grosse occasioni, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1.