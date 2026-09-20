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Cori e applausi per la Fiorentina a fine gara: la Curva incoraggia la squadra

Cori e applausi per la Fiorentina a fine gara: la Curva incoraggia la squadraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:33Primo Piano
di Ludovico Mauro
fonte dal Franchi

Lunghi cori e applausi da parte della Curva Fiesole - in Ferrovia - verso la Fiorentina, al termine del match col Napoli. Dopo il triplice fischio di Doveri la squadra di Vanoli viene incoraggiata da parte di tutto il Franchi, che inizia ad applaudire per vari minuti. De Gea e compagni si avvicinano sotto la parte più calda del tifo viola e riscuotono i consensi del pubblico. La Fiorentina va alla sosta dopo un buon pareggio col Napoli e prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi riceve il tributo della sua folla, in vista del rientro delle partite che avverrà tra tre settimane.