Il Corriere dello Sport: "Grosso rischia il licenziamento per giusta causa"

vedi letture

La separazione tra la Fiorentina e Fabio Grosso potrebbe non essersi esaurita con l’esonero arrivato nella notte di domenica. Il club viola starebbe infatti prendendo in considerazione un’azione disciplinare nei confronti dell’ex tecnico davanti agli organi federali competenti, dando il via a una vicenda che potrebbe avere importanti risvolti anche sul piano giuridico. All’origine della scelta ci sarebbe la telefonata avvenuta in tarda serata tra Grosso e Fabio Paratici. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Nel corso del colloquio, l’allenatore avrebbe espresso forti perplessità sulla gestione del mercato e sulla costruzione della rosa, manifestando dubbi sulla possibilità di risollevare la situazione dopo un avvio caratterizzato da tre sconfitte, nove reti incassate e una sola realizzata. Sempre secondo questa ricostruzione, Paratici gli avrebbe chiesto di fare un passo indietro, ma Grosso avrebbe respinto l’ipotesi di dimettersi. Nel frattempo Paolo Vanoli ha già preso in mano la squadra, ma per la società la vicenda non sarebbe ancora chiusa. Molto dipenderà dagli eventuali sviluppi disciplinari e dalle decisioni della commissione federale: tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbero una risoluzione consensuale del contratto oppure un licenziamento per giusta causa. Al momento, però, è ancora presto per immaginare quale sarà l’esito finale.