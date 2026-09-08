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Calamai: "Vanoli pronto a ripartire dai fedelissimi Ranieri, Dodo e Fagioli"

Calamai: "Vanoli pronto a ripartire dai fedelissimi Ranieri, Dodo e Fagioli"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:30Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del ritorno di Paolo Vanoli: "La mia grande curiosità ora è di capire dove interverrà Vanoli, con quali atteggiamenti, quali ruoli e quali giocatori. Si gioca già venerdì a Venezia e io ho la sensazione che Vanoli potrebbe ripartire dai suoi giocatori del passato, quindi Ranieri difensore centrale, Dodo terzino destro e Fagioli in regia, in quel ruolo che Vanoli gli aveva inventato.

La nuova Fiorentina potrebbe ripartire da tre vecchi dopo aver cambiato praticamente tutti. Anche questa è una storia molto curiosa".

Il CNB di Luca Calamai: "Vanoli pronto a ripartire dai fedelissimi Ranieri, Dodo e Fagioli"