Impallomeni: "La Fiorentina è una squadra forte ma molto fragile"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si Compra?", Stefano Impallomeni ha dato la sua opinione sul momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Bisognerebbe sapere il rapporto tra Paratici e Grosso. Io ho salutato il mercato viola in maniera positiva poi è un altro conto giocarsi le chance in un altro modo. In tre partite non ho capito niente, dai sistemi di gioco, le scelte dei calciatori, anche i centrali difensivi cambiati. Se tu prendi Mastantuono, tu lo devi sorreggere, sostenere e mettere in condizione di essere uno dei giocatori più importanti. Il lavoro dell’allenatore non si basa solo sulla scelta degli schemi e sistemi ma anche sul creare valore interno alla squadra e ciò significa che ti devi vedere in quei tre/quattro giocatori, la squadra la fai lì. Ho visto un po di insicurezza e indecisione da parte di Grosso. Ho visto tanta confusione e una squadra potenzialmente forte ma molto fragile".

Vanoli arriva con una squadra migliore o peggiore dell’anno scorso?

"Bella domanda, potenzialmente la Fiorentina ha dei giocatori come Atta e Oulai che possono diventare molto forti però se vedo Atta che non combatte e perde la palla è un problema. Ci sono alcuni giocatori che cercano una connessione con la maglia che indossano e altri no. Devi partire prima da questi presupposti e poi decidi come giocare. Se prendi Mastantuono che lo conosce mezzo mondo e lo sostituisci, perché l’hai preso?"

Cosa ne pensa di questo esonero lampo?

"Io sono contrario agli esoneri lampo ma qui c’era poco e niente e un ritardo in tutto quindi è giusto così, non c’è tempo da perdere soprattutto per come ha sofferto Firenze l’anno passato. E’ inutile aspettare la sosta perché non c’è prestazioni e alla prima azione prendi gol".

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