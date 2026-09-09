Vanoli diventa chef per la Nazione: ecco "ì coco Paolo" in prima pagina
La prima pagina sportiva della Nazione di oggi è dedicata a Paolo Vanoli: il quotidiano lo rappresenta con un fotomontaggio mentre è vestito da cuoco (in toscano, ì coco), intento a cucinare qualcosa. Un "minestrone", per quanto scritto sul giornale, che poi scrive come testa, lavoro e spirito di gruppo siano gli ingredienti da cui ripartire, tutti portati dal tecnico che eredita la panchina da Fabio Grosso, esonerato domenica notte. Ecco la prima pagina della sezione sportiva della Nazione:
Pubblicità
Primo Piano
Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
3 Scontro tra Fiorentina e Grosso, la ricostruzione del Corriere Fiorentino: il tecnico voleva disertare il Viola Park
Copertina
FirenzeViolaScatta l'ora di Pedro Gonçalves: il portoghese si candida per una maglia da titolare a Venezia
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com