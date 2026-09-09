Vanoli diventa chef per la Nazione: ecco "ì coco Paolo" in prima pagina

Vanoli diventa chef per la Nazione: ecco "ì coco Paolo" in prima pagina
Oggi alle 08:52Primo Piano
di Redazione FV

La prima pagina sportiva della Nazione di oggi è dedicata a Paolo Vanoli: il quotidiano lo rappresenta con un fotomontaggio mentre è vestito da cuoco (in toscano, ì coco), intento a cucinare qualcosa. Un "minestrone", per quanto scritto sul giornale, che poi scrive come testa, lavoro e spirito di gruppo siano gli ingredienti da cui ripartire, tutti portati dal tecnico che eredita la panchina da Fabio Grosso, esonerato domenica notte. Ecco la prima pagina della sezione sportiva della Nazione: