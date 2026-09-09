Polverosi: "Vanoli, i sogni possono attendere: adesso deve fare la stessa cosa della scorsa stagione"

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Sulle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi scrive questo a proposito del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina:

"Sui social e negli interventi alle radio gli umori sono un po’ di diversi. «Da Vanoli mi aspetto che faccia giocare bene la squadra», è una linea. «Io mi aspetto il settimo posto», una linea ancora più ambiziosa. È normale che i tifosi abbiano queste speranze, quelli di Firenze poi ne hanno ancora più diritto dopo le scempio dell’anno scorso. Però ora serve equilibrio, serve ragionare usando la testa e non la pancia. In questo momento Vanoli deve avere un solo obiettivo fondamentale: portare via la squadra dall’ultimo posto in classifica. È lo stesso identico obiettivo del campionato scorso. Oggi al Parco Viola nessuno può pensare a qualcosa di diverso. Dopo si vedrà, ma solo dopo.

Ora che è tornato anche lui lasci quei sogni nell’intervista a Zazzaroni. Li tirerà fuori più avanti, se tutto andrà bene. Lo aspetta un lavoro mica semplice, finora la Fiorentina è stata il niente: gioco, idee, forza, temperamento, assetto, scelte, condizione fisica, non c’è niente che possa avvicinare la Viola al concetto di squadra. Il nuovo/vecchio allenatore deve ricominciare da capo e la speranza di Firenze è che impieghi meno tempo dell’anno scorso. A Lady Radio un ascoltatore lo ha chiamato “Vanolimattoncino”. Definizione perfetta, un mattoncino ogni giorno per tirare su le fondamenta. All’arredo potrà pensarci dopo":