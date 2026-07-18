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Yamal e Messi, la fine è l'inizio e la finale dei sogni: ascolta Mundialito!

Yamal e Messi, la fine è l'inizio e la finale dei sogni: ascolta Mundialito!FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconta storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nell'ultima puntata ci prepariamo alla finale delle finali, Argentina-Spagna, Lionel Messi contro Lamine Yamal, una delle gare più importanti della storia del calcio.

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