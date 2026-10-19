Il Caffè Nero Bollente: "Arbitro peggiore in campo, ma questa difesa ora fa paura"

Nel day after di Fiorentina-Como, all'interno del "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai si è concentrato sulla difesa horror di Vanoli: "L'arbitro è senza dubbio il peggiore in campo di ieri. Ha sbagliato la partita negli episodi chiave, con un altro arbitro probabilmente la Fiorentina non avrebbe perso. Ma bisogna andare oltre, c'è un altro dato che è inaccettabile: i gol presi.

La difesa attuale non ha giustificazioni, 17 gol subiti in 7 partite non hanno una spiegazione. C'è stata anche una rivoluzione nel reparto, e non c'è traccia di questi investimenti. La difesa è proprio sbagliata, Vanoli è uno del mestiere ed è stato un ottimo difensore: si metta a lavorare a fondo per iniziare una risalita che prima o poi dovrà arrivare, a cominciare da una difesa che va assolutamente aggiustata".