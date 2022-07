C. ESPOSITO A RFV, Viola da primi cinque posti

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PESTONE PER ZURKO: OGGI SALTA L'AMICHEVOLE Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... NOTIZIE DI FV SONDAGGIO FV, UN PLEBISCITO PER LE NUOVE MAGLIE Nella giornata di ieri la Fiorentina, attraverso un lancio sui social, ha svelato le due nuove prime maglie per la stagione 2022/23, griffate per il terzo anno consecutivo da Robe di Kappa. A una prima tutta viola con inserti più scuri (che riprendono la forma a rombo... Nella giornata di ieri la Fiorentina, attraverso un lancio sui social, ha svelato le due nuove prime maglie per la stagione 2022/23, griffate per il terzo anno consecutivo da Robe di Kappa. A una prima tutta viola con inserti più scuri (che riprendono la forma a rombo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi