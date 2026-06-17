Via Dodo? Proseguono i contatti per Norton-Cuffy. Valutazioni per Koleosho

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sta avendo nuovi contatti con il Genoa per Norton-Cuffy. L'esterno inglese, piace alla viola per l'eventuale sostituzione di Dodo e/o Fortini. L'accordo tra le parti è ancora lontano, ma i contatti proseguono. Tra i nomi per la Fiorentina c'è anche Luka Koleosho, giocatore di proprietà del Burnley, che lo valuta 9-10 milioni. Su di lui valutazioni in corso da parte della dirigenza viola.