Via Dodo? Proseguono i contatti per Norton-Cuffy. Valutazioni per Koleosho
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sta avendo nuovi contatti con il Genoa per Norton-Cuffy. L'esterno inglese, piace alla viola per l'eventuale sostituzione di Dodo e/o Fortini. L'accordo tra le parti è ancora lontano, ma i contatti proseguono. Tra i nomi per la Fiorentina c'è anche Luka Koleosho, giocatore di proprietà del Burnley, che lo valuta 9-10 milioni. Su di lui valutazioni in corso da parte della dirigenza viola.
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Lorenzo Di BenedettoKean vuole restare e la Fiorentina non potrebbe trovare nessuno migliore di lui: il matrimonio deve andare avanti per il bene di tutti. Antognoni diserta il centenario? Ci perderebbe solo la storia del club, non sarebbe uno smacco alla proprietà
Angelo GiorgettiLa verità dopo l’incontro a New York, istruzioni per l’uso: ammettere gli errori e promettere poco. Basta con le divisioni, uno degli sbagli più clamorosi fatti dal club (lo hanno capito anche gli ultrà). Paratici ultimo bonus
Mario TeneraniI sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenza
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