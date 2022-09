BRAMBATI A RFV, Piatek un rimpianto per l'attacco

Massimo Brambati, ex calciatore e attuale opinionista di TMW Radio, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dei problemi in attacco della Fiorentina e non solo: "Il problema del centravanti c'è. A mio modesto parere Piatek è stato ceduto troppo frettolosamente, poteva essere la punta ideale per Italiano. Jovic? Sono d'accordo sul fatto che un attaccante ha bisogno di continuità, ma l'allenatore lo vede e giudica tutti i giorni e se non gli dà troppo spazio un motivo c'è. Forse anche lo stesso tecnico, che non ha ancora troppa esperienza, ha difficoltà nello sbloccare un giocatore di grandi qualità come Jovic".

E, sul prossimo impegno contro l'Atalanta: "Può essere la gara della svolta perché una vittoria può alzare molto l'autostima della squadra. L'Atalanta è cambiata tantissimo in questi mesi, secondo me in peggio anche se la classifica dice il contrario. Gasperini sta traendo il massimo da una squadra che ha perso le sue certezze, penso a Ilicic e Zapata che è sempre ai box, ma anche Palomino e Gosens. Quell'Atalanta non c'è più. Io ho visto attentamente la gara dell'Olimpico, la Roma avrebbe meritato la vittoria. Posso dire però che i nerazzurri sono diventati più cinici".